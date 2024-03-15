أكرم حسني يتحوّل لأب مثالي في بابا جه

بعدما بدأ عمله كأب، وتعامل مع الكثير من الأطفال، كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل بابا جه للنجم أكرم حسني عن بداية تحوّله لأب مثالي يحاول أن يؤثر في حياة الأطفال الذين يتولى مسؤوليتهم، وذلك من خلال تعامله مع أسرة صلاح (محمود البزاوي) والتي بدأ يؤثر فى حياة أولاده وبناته إيجابيًا لدرجة جعلتهم يتعلقون به.

كما اتفق هشام (أكرم حسني) مع ابنته جودي (لافينيا نادر) على أن لا تخبر والدتها بأمر زياد (سليم مصطفى) وسيقوم بعمل شعرية باللبن لها ، ولكن عرفت زوجة هشام (نسرين أمين) بأنه لا يعمل على العربية، لتتوعد له وتكتشف كذبة وتخبره بأنها تنتظره على العشاء لتواجهه بالحقيقة، فهل تتدمر علاقتهما؟