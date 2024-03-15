فيصل خورشيد: مدحت صالح صديقي الوحيد.. عشرة عمر واتربينا في شبرا

قال المونولوجيست والفنان فيصل خورشيد، إن الفنان مدحت صالح صديقي الأول والوحيد وأقرب شخص إلى قلبي وتربطنا علاقة قوية وكبيرة جدا منذ نعومة أظافرنا، "عشرة عمر واتربينا مع بعض في شبرا".

وأضاف خورشيد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، العديد من الأشخاص شبهوني بالفنان محمود رضا ربما تكون ملامح الوجه متقاربة وتسريحة الشعر، والبعض الآخر شبهني بالفنان محمود حميدة".

تابع ، مجال الفن شهد نقلة غير عادية، وظهرت العديد من الأصوات الجيدة والأعمال الفنية المتميزة، وهناك أيضا بعض السلبيات، لكن الفن الشعبي تراجع كثيرا".