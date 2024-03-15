قيادي بـ "مستقبل وطن": خطاب السيسي بأكاديمية الشرطة يحمل رسائل طمأنة للمصريين

قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن الرئيس السيسي شرع سنةً لم يسبقه فيها رئيس من قبل وهي الحرص على خلق جيل واعي وعلى قدرٍ عالٍ من المعرفة بكل ما يدور حوله.

وأضاف السعيد، أن الرئيس السيسي نجح من خلال ذلك في خلق ظهير شعبي ومجتمع آمن محصن ضد الشائعات والأفكار الخبيثة والسلبية، وقادر على الخطى بجانب دولته في معركة الوعي والنهوض التي تخوضها.

وأشار في تصريحات له، إلى أن رسائل الرئيس بأكاديمية الشرطة تحمل رسائل طمأنة على الشأن الداخلي تؤكد صحة المسار الذي تسير عليه الدولة لإصلاح الأوضاع ومواجهة التحديات، وتعزيز معركة الوعي العام لتقوية البناء الوطني الداخلي.

وأوضح السعيد، أن رسائل الرئيس تحمل في طياتها أيضًا التأكيد على شرف ونزاهة السياسة المصرية الداعمة للأشقاء في فلسطين حتى حصولهم على حقوقهم المشروعة وعدم تخليها عن الدفاع عن هذه القضية العادلة الراسخة في جبين الوطن.

وتابع: "كما تحمل رسائل الرئيس رسالة سلام للعالم أجمع تدعوا المجتمعات إلى اعلاء حقوق الشعوب وترسيخ قيم السلام والتسامح ونبذ الصراعات والحفاظ على أرواح الأبرياء".