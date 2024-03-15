الفنان أحمد عبد العزيز لـ "البوابة نيوز": العائلة تجتمع أول يوم رمضان في بيت شقيقتى.. أحرص على متابعة الأعمال الدرامية فى الشهر الكريم ..المسلسل الإذاعى ألف ليلة وليلة كان بداية اهتمامى بالفن

يعيش الملايين من المصريين أجواء رمضانية تختلف عن باقى دول العالم، من حيث الاستعداد و التجهيزات والعزومات العائلية، ومع نجوم ونجمات الفن الوضع يختلف بعض الشىء منهم من تكون لدية أعمال فنية درامية تعرض من خلال الشاشات ومنهم من يكون لدية ارتباطات عائلية عديدة ومنهم من يعيش فى أجواء عائلية خاصة مع «لمة العيلة»..وشهر رمضان مع كل فنان له ذكريات وتفاصيل خاصة.

«البوابة نيوز» تستضيف الفنان ونجم الدراما أحمد عبد العزيز؛ لنتعرف على أجواء رمضان وأهم ذكرياته فى الشهر الكريم من خلال «لمة العيلة».

أجواء رمضانية

عن أجواء رمضان ولمة العيلة قال أحمد عبد العزيز: رمضان شهر كريم له خصوصية فى كل البيوت المصرية، الياميش والمكسرات والبلح والمشروبات المفضلة المتنوعة، التمر هندى والقمر الدين والخروب، وعن نفسى أحب جدا الدوم والعرق سوس، وأهم طبق على السفرة فى الإفطار، الشوربة .

وماذا عن أجواء رمضان ولمة العيلة ؟

نجتمع كلنا عند أختى الوحيدة، والتى هى فى مقام «الأم» الله يرحمها، ونجتمع كلنا فى أول يوم هناك ويكون بمثابة احتفال سنوى بلمة العيلة، ثم بعد ذلك تتوالى العزومات فى منزلى أو منزل الأشقاء .

وماذا عن أهم الأعمال الدرامية التى قدمتها خلال الشهر الكريم ؟

فى أواخر التسعينيات ولمدة تزيد على ١٣ عاما كنت مقصرا جدا فى التواجد العائلي؛ لانشغالى الدائم بالتصوير حتى فى رمضان وأتذكر أن مسلسل الفرسان وهو مكون من ٤٣ حلقة انتهينا من تصويره رابع أيام العيد، بالإضافة إلى ان العمل فى رمضان شاق جدا لأنك بتصور ويتم المونتاج ثم يتم عرضها وكان هذا من الممكن أن يحدث فى مسلسلات كثيرة تعرض فى رمضان وكنت أحيانا أفطر فى اللوكيشن لضيق الوقت، لكني منذ سنوات ليست قليلة أحاول أن أحافظ على لمة العيلة خلال الشهر الكريم؛ لأنها تحمل معانى كبيرة عندي، حتى أصبحت منذ فترة زمنية أرفض التصوير خلال شهر رمضان وأفضل التصوير والانتهاء قبل بداية الشهر الكريم .

هل ظروف وضعوط العمل تسمح لك بذلك؟

أعتقد أن الأجواء الحالية تساعدنى على ذلك؛ لأن الأعمال التى يتم عرضها فى رمضان تبدأ التجهيزات والتحضير لها و بداية تصويرها قبل فترة كافية من شهر رمضان والغالبية الآن فى مسلسلات رمضان تنتهى من التصوير قبل الشهر الكريم أو ينتهى التصوير خلال أول الأيام، وهذا يعجبنى جدًا.

وماذا عن ذكريات رمضان فى الطفولة

بدأت الصيام فى السادسة من عمري، لكن فى مرحلة الإعدادى بدأت الصيام بجد، والالتزام والدروس الدينية وصلاة القيام، أما مرحلة الثانوى فكانت مختلفة بعض الشيء، بالمعنى الأدق كنت فى رمضان أذاكر وأهتم بدراستى وكنت أصوم فى هذه المرحلة مع الحرص على الاهتمام بالدراسة والمدرسة والمذاكرة.

هل كنت تتابع الاعمال الدرامية فى الطفولة ؟

فى مرحلة الابتدائى كنت أتابع مسلسلات الإذاعة فى رمضان وكنت أتابع جيدًا المسلسل الإذاعى ألف ليلة وليلة بطولة نخبة من نجومنا الكبار النجمة «زوزو نبيل» شهرزاد، وكان المسلسل يسحرنى جدا، من حيث تخيل الأحداث التى تجرى فى أحداث المسلسل، كنت أحس بحالة غموض وتشويق، أداء عال جدًا من أساتذة كبار وكنت حريصا على متابعته يوميًا عبر الإذاعة. وكنت فى الإسكندرية لمدة سبع سنوات حتى أولى ابتدائى جئت إلى القاهرة وأتذكر أثناء فسحة المدرسة كان فى أحد الأشخاص يقلد الفنان العالمى الكوميدى شارلى شابلن وكنت أحبه جدا لأنه كان يسعدنى أداؤه التمثيلى .

وكيف اتجهت للعمل فى التمثيل ؟

أعتقد أن هذه الأيام كانت بداية لبذور الشغف بداخلى للفن وحب الفن، وفى الثالث الابتدائى شاركت مع فرقة أشبال المسرح، وكنا نقدم منولوج واسكتش فى الحفلات المدرسية ومن هنا كانت بدايتى الفنية، ولم تنقطع علاقتى بالفن منذ هذا الوقت، بالإضافة إلى أننى اشتركت فى أغلب الفرق المسرحية فى المراحل التعليمية .

وهل تحرص الآن على متابعة دراما رمضان ؟

بكال تأكيد أحرص على متابعة أغلب الأعمال حسب الوقت والظروف، حتى أستقر على متابعة أعمال معينة، وأحافظ على متابعتها حتى النهاية، وأتابع الأعمال التى أشارك فيها ضمن دراما رمضان إلى جانب بعض الأعمال الدرامية الأخرى.