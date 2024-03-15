رئيس مدينة منوف: إزالة فورية لمتغير غير قانوني بصنصفط

أعلن وحيد صلاح عبدربه رئيس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، عن تنفيذ إزالة المتغير الغير قانونى رقم ١٢٨٠٣٧٨ من ناحية صنصفط على مساحة ٤٠ متر مربع عبارة عن مشمع وألواح من الصاج داخل الحيز العمراني تمت الإزالة بمعرفة المواطن وعلى نفقته، تحت إشراف حمدي العشماوي رئيس الوحدة المحلية بجزي التابع لها القرية.

وشدد رئيس المركز والمدينه على التعامل الفوري مع النقاط الغير قانونيه التي ترصدها وحده المتغيرات المكانيه بمجلس مدينه منوف اعلاءا للقانون وحفاظا على حقوق الدوله.

ياتى هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتصدي بكل حزم لكافة صور التعديات والبناء بدون ترخيص والتي تُرصدها وحدة المتغيرات المكانية وتنفيذ الإزالة الفورية وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء .