حسام موافي: مراحل تكوين الإنسان معجزة كاملة الأركان

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن مراحل تكوين الإنسان معجزة كاملة الأركان، مردفًا: «تعال نشوف البداية إزاي في تكوين الجنين، ثم تكوين أعضاء الجسم، في حد فكر أزاي وصل الجنين للمرحلة دي».

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك ثلاث أمور تفعلها الأم، وهي «الرضاعة، الحمل، الولادة»، وهذه الأمور لا يقوم بها الرجل، لذا هناك العديد من الأحاديث النبوية التي حثتنا على مكانة ودور الأمهات.

وتابع: الدورة الدموية في الجنين تختلف تماما عن الدورة الدموية فيما بعد الولادة، موضحًا أن الجنين يعيش في ظلمات ثلاث، وهي: «، الغطاء الذي يغطي الجنين، الرحم، جدار البطن».