الموسم الرمضاني للدراما| هل يطول الظلم بعض الأعمال؟.. طارق الشناوي: العدد ضخم وللمشاهدات سقف.. خيرية البشلاوي: المنصات حلت الأزمة

يشهد الموسم الرمضاني حالة من الزخم في الأعمال الدرامية حيث يوجد عدد كبير من المسلسلات المتنوعة ما بين الدينية والتاريخية والكوميدية وأيضًا عودة نجوم كبار للشاشة الصغيرة بعد غياب دام سنوات طويلة وفي وسط هذا الصخب الدرامي نجد أن هناك أعمالا لم تأخذ حقها كما يجب وآخرون ينالون نصيب الأسد فتفتح «البوابة نيوز» الملف عن دراما العرض في رمضان وهل تسبب في ظلم لبعض الأعمال؟

تضم الشاشة الرمضانية العديد من الأعمال منها:

فراولة

تدور أحداث المسلسل حول فراولة التي تقوم بتجسيدها النجمة نيللي كريم وتقوم بدور قارئة الفنجان وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتصير من مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من النجوم تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد على

الحشاشين

تدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي حول القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح) ويقوم بدوره النجم كريم عبدالعزيز وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة ويقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، محمد نجاتي، وتأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى.

صيد العقارب

تدور أحداث المسلسل حول (عايدة) تجسدها النجمة غادة عبدالرازق ويقتل أخيها أثناء أحداث العمل وبعدها تتحول حياتها إلى جحيم ولا تعيش حياة هنيئة، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، منال سلامة، ميار الغيطى، صفاء جلال، تأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن.

ب 100 راجل

يدور المسلسل في إطار درامي اجتماعي، وتدور الأحداث حول (غالية أبوالدهب) تجسدها النجمة سمية الخشاب التي تواجه المصاعب والمتاعب في حياتها فهي امرأة من منطقة شعبية اضطرتها الظروف للعمل سائقة ميكروباص بعد وفاة زوجها، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته سمية الخشاب، صلاح عبدالله، محمود عبدالمغني، هالة فاخر، ونخبة من النجوم، تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

حق عرب

تدور أحداث المسلسل حول عربي الذي يقوم بتجسيده الفنان أحمد العوضي ويسعى طوال أحداث المسلسل الهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

الكبير أوي 8

ويشهد هذا الجزء من المسلسل العديد من الأحداث الطريفة التشويقية حيث يتعرض (الكبير أوي) عمدة قرية (المزاريطة) لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثى، صفاء الطوخى، تأليف وإخراج أحمد الجندي.

إمبراطورية ميم

يدور المسلسل في إطار اجتماعي ويجسد بطولة العمل النجم خالد النبوي الذي يجسد دور (مختار) ويكون مسئولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده، وتتوالى الأحداث بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان السيد، ليلى عز العرب، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.

بيت الرفاعي

يدورالمسلسل في إطار أكشن وتدور الأحداث حول دكتور يدخل في صراعات عدة مع من حوله، بسبب تجارة الآثار ويتصارع كل من الفنان أمير كرارة والفنان أحمد رزق في المسلسل على لقب كبير عيلة الرفاعي بطولة، أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، دنيا المصرى، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال.

آراء النقاد

طارق الشناوي: الموسم الرمضاني يسبب ظلما للعديد من المسلسلات

قال الناقد طارق الشناوي: إنه من الممكن أن نشاهد ظلما لبعض الأعمال الرمضانية خاصة في ظل الزخم الشديد وكثرة الأعمال الفنية.

وأضاف "الشناوي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة "، أنه نظرًا لوجود عدد ضخم من الأعمال الفنية فهذا يحتاج قدرة كبيرة علي الجذب وسط هذا العدد الضخم، خاصة في النهاية هناك سقف للمشاهدة لا تستطيع تجاوزه مهما كانوا فريق العمل محترفين وبالتالي مشاهدة المسلسلات أحيانًا تتوقف علي قوة دفع مبدئية وهي التي لها صخب في الدراما وقوة نجوم وصناع المسلسل علي الجذب، فعلي سبيل المثال مسلسل للزعيم عادل إمام بالتأكيد سوف يحقق نسبة مشاهدة عالية وهناك أعمال درامية ليس لديها سلاح للقوة سواء نجم كبير ولا قضية محورية ينتظرها الجمهور ولا كاتب يترقبه الناس وفي النهاية من الممكن لم يحقق المسلسل نجاحًا في عرضه الأول خلال شهر رمضان ويحقق بعدها

خيرية البشلاوي: وجود المنصات وإعادة العرض أخرجتها من عباءة قلة المشاهدة

ببدورها قالت الناقدة خيرية البشلاوي، إن عرض كل المسلسلات في رمضان لم تعرضها أي عمل فني للظلم خاصة في ظل وجود المنصات الإلكترونية.

وتابعت البشلاوي في تصريحات خاصة لـ"البوابة": "اعتادنا علي عرض الكم الهائل من المسلسلات في كل عام ومن الصعب مشاهدة ثلاثين مسلسلا في رمضان".

ولفتت أن هناك إعادة لعرض الأعمال بعد رمضان وهذا أفضل وقت لمشاهدة المسلسلات بعد انتهاء الشهر الكريم، مشيرًة إلى أن هناك انتشارا كبيرا للمنصات خلال الفترة الماضية فممكن أن يشاهد الجمهور ما يريده في الوقت المتاح له.

واستطردت: "هناك مسلسلات محققة عامل الجذب من خلال البرومو قبل عرضها وهذا يعود إلي أبطالها ومخرجي العمل الذين لديهم لغة سينمائية وبصرية جيدة وكاتب العمل أيضا".