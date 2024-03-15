يوسف يبدع في الإنشاد الديني ويحلم بالوصول للعالمية

استطاع يوسف محمد ناصر البالغ من العمر18 عاما والمقيد بالصف الثانى بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الازهر أن يتميز فى الإنشاد الدينى ويبدع فى قراءة القرأن والابتهالات المختلفة.

وكانت البداية حينما وصف يوسف ابن محافظة البحيرة مركز الدلنجات حبه لقراءة القرآن والإنشاد الدينى منذ الصغر وكيفية الاستماع الى كبار المشايخ والذى اضف له اثر جميل للمواهبة التى اصطحبته ليشارك بصوته فى الابتهالات والانشاد الدينى بعدما قدم له العديد من الأصدقاء الدعم الفكرى عقب سماع صوته المتميز فى احد الحفلات الدنية التى كان قد شارك والتى نالت اعجاب الجميع .

وأضاف يوسف انه لم يكن يعلم عن تلك الموهبة الكثير ولكن منذ البداية، كان يبحث عن تقديم المحتوى العام العادى ولكن مع الوقت قدم له الأصدقاء والأقارب فكرة الانشاد واستغلال موهبة الصوت فى محتوى مفيد يضيق للناس لتكون رسالة، يستفيد منها الجميع وانا بالفعل منتظم على الصلاة وبحب اسمع القرآن والانشاد وبحس براحة نفسية جدا من وأنا صغير، وحبيت الموضوع أكتر لما لقيت استحسان الجميع مع أول يوم انشاد وشاركت فى العديد من المسابقات، عن طريق الجامعة ودا خلانى اتطور من نفسى واكون عن حسن ظن الجميع وحبيت نفسى فى الانشاد اكتر من أى محتوى تانى، وحبيت فرحة كل من حولى بيا بالاضافة إلى انى من محبى سماع الاذكار و المدح والإنشاد.

واستكمل يوسف "أنا اتجهت إلى الإنشاد واستطعت أن أتعلم طريقة الإنشاد وحفظ القرآن الكريم من خلال الاستماع إلى عدد من المشايخ اللى بحب أصواتهم، وحلمي أن أكون المنشد الأول فى الوطن العربى و لم أفكر في استغلال صوتى في الغناء لأن صوتى حلو في تلاوة القرآن فقط وهذه الموهبة منحها لى الله لتكون بداية لحياتى وطريقه الصحيح، ولذلك أحاول أن أكون نافعا لنفسى وأساعد الجميع خاصة الفقراء من خلال تلك الموهبة وأطلب من الله الثبات والاستقرار وأحب أن أشكر اسرتى بالكامل وكل أهل قريتي وكل من ساعدنى فى تحقيق حلمى .

ومن أهم أهدافي أن تصل رسالتى إلى الجميع واستطيع من خلال رسالتى مساعدة الشباب ونفسى اوصل للعالمية واصنع بايدى محتوى يعيش طول العمر واكون عند حسن ظن الجميع.