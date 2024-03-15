إصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق السياحي

أصيب شخص في انقلاب سيارة ملاكي اصطدمت بالرصيف، بالطريق السياحي بالجيزة.

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق السياحي، ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية وبصحبتهم سيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة ملاكي أثر اصطدامها برصيف وإصابة قائدها.

تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.