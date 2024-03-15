مصرع شخص دهسا أسفل عجلات قطار بالسنبلاوين

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه دهسا تحت أسفل عجلات قطار اثناء مروره من على مزلقان برقين - السنبلاوين فى محافظة الدقهلية.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بمصرع شخص دهسا تحت عجلات قطار اثناء مروره على مزلقان برقين - السنبلاوين.

وبانتقال ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع شخص أسفل عجلات القطار المار ببرقين- السنبلاوين وبالفحص تبين ان الشخص المتوفي مجهول الهوية ولا توجد معه اى أوراق تدل على هويته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية المتوفى.