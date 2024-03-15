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الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

يحيى سريع: استهداف سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر
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قال الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، اليوم الجمعة، عن استهداف الجماعة لسفينة إسرائيلية تُعرف باسم "باسيفيك" في البحر الأحمر باستخدام الصواريخ البحرية.

وأشار إلى أنهم قاموا أيضًا باستهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر باستخدام طائرات مسيرة، وأكد نجاح تحقيق أهدافهم.

وأكد، أن الجماعة بدأت في توسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل لتشمل المحيط الهندي وطريق رأس الرجاء الصالح، محذرة تلك السفن من المرور عبره.

وجاء هذا بعد إعلان شركة أمبري للأمن البحري عن تعرض ناقلة لهجوم صاروخي على بعد حوالي 88 ميلا بحريًا من شمال غرب الحديدة في اليمن.
 

الحوثيين باسيفيك البحر الاحمر الصواريخ البحرية