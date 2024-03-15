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الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

الرتمي: الشركة المتحدة تستعيد دور الفن فى إعادة بناء الهوية الوطنية من خلال دراما رمضان

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
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أشاد عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد بالتنوع الكبير الذي يشهده موسم دراما رمضان 2024، مشيرا إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصت على تقديم وجبة درامية دسمة خلال هذا الموسم، فنجد أعمالا كوميدية وتاريخية وأخرى اجتماعية واستطاعت ان تجذب المشاهد للشاشة الصغيرة مرة أخرى. 
وأضاف الرتمي – في تصريح اليوم - أن المتحدة راعت خلال أعمالها الدرامية هذا الموسم مناقشة عدد كبير من القضايا الاجتماعية الهامة بطريقة سلسلة وبمعالجة تتناسب مع كافة أطياف المجتمع، مشيرًا أنها أيضا لعبت دورا هاما في الاهتمام بوعي الجمهور، في ظل التحديات الكبير  التي تواجه المجتمع 
كما لفت إلى أن اهتمام المتحدة بالطفل وإنتاج أعمال كرتون خاصة بالأطفال ساعدت على ربط الأطفال بالمجتمع وعاداته وتقاليده وثقافته، فضلا عن أنه يحسب للمتحدة استخدام لغة الإشارة في ترجمة الأعمال الدرامية لذوي الهمم، وضرورة دمجهم في المجتمع.
وأكد الرتمي على دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة موضحا أن الشركة المتحدة من خلال ما تقدمه من مسلسلات درامية متنوعه، تستعيد دور الفن فى إعادة بناء الهوية الوطنية، وسط استمرار معارك الجيل الرابع التى تستهدف العقول، وتسعى لضرب التماسك المجتمعي بإثارة الفتن أو الشائعات والحد من محاولات التضليل.

إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد موسم دراما رمضان 2024