حزب الله: مصممون على مواجهة حرب مع إسرائيل

الجمعة 15/مارس/2024 - 11:17 ص

كشفت وكالة رويترز للأنباء، أن حزب الله اللبناني أبلغ إيران، أنه ماضٍ في قتاله ومصمم على المواجهة إذا كتب عليه الدخول في حرب مع إسرائيل، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الجمعة.

وفي فبراير الماضي، قام قائد فيلق القدس الإيراني بزيارة إلى بيروت لمناقشة المخاطر المحتملة التي قد تنشأ في حال تعرض حزب الله اللبناني لهجوم من قبل إسرائيل. وقد ذكرت سبعة مصادر لوكالة رويترز أن هذا الهجوم قد يؤدي إلى خسائر كبيرة لإيران، حليفها الإقليمي الرئيسي.

وتقول المصادر إن القائد إسماعيل قاآني التقى زعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت للمرة الثالثة على الأقل منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة. وقد تناولت المناقشات احتمال شن هجوم إسرائيلي على شمال لبنان.

ثلاثة من المصادر، منها إيرانيون داخل الدائرة الداخلية للسلطة، أشاروا إلى أن الرد على هجوم إسرائيلي بمثل هذا التصعيد قد يجبر إيران على رد بقوة أكبر مما كانت تفعله حتى تاريخ اليوم.

وأكدت جميع المصادر أن حزب الله سيواجه الهجوم بمفرده، وأن نصر الله أكد لقاآني أنه لن يسمح بدخول إيران في حرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. "هذه هي معركتنا"، قال نصر الله لقاآني، حسب مصدر إيراني.