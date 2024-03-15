السيسي: حذرنا من اتساع نطاق الحرب ومخاطرها على سلامة وأمن الإقليم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة وسنوات طويلة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة، فجر اليوم الجمعة: نحاول بكل جهد مخلص وأمين أن نصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكمل: “حذرنا من اتساع نطاق الحرب ومخاطرها على سلامة وأمن الإقليم”.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كل المساعدات التي تقدم إلى قطاع غزة أقل من المطلوب ولا بد من وقف إطلاق النار وزيادة حجم دخول المساعدات.

ولفت الرئيس السيسي خلال كلمته أثناء تفقد أكاديمية الشرطة إلى أن كافة المنشآت الخدمية والتي تعد العمود الفقري لقطاع غزة تم تدميرها خلال الحرب، لافتًا إلى أن الأرقام المطلوبة لإعادة إعمار غزة “مخيفة جدًا”، مضيفًا أنه حاليًا يتم العمل على إيقاف نزيف البشر والمنشآت الذي يشهده القطاع، بجانب السعي لإدخال أكبر حجم من المساعدات.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته أثناء تفقد أكاديمية الشرطة، أنه حاليًا يتم العمل على إيقاف نزيف البشر والمنشآت الذي يشهده القطاع، بجانب السعي لإدخال أكبر حجم من المساعدات.