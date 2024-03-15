فرقة "القاهرة للعرائس" تشارك بـ«الليلة الكبيرة» في «هل هلالك» بالهناجر

تشارك فرقة مسرح القاهرة للعرائس، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح بأوبريت «الليلة الكبيرة»، ضمن فعاليات «هل هلالك» لعامها الثامن على التوالي، والذي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي في الفترة من 18 مارس الجاري وتستمر حتى 1 أبريل المقبل، بساحة مركز الهناجر للفنون بأرض الأوبرا.

ويقدم العرض للجمهور مجانا في الثامنة والنصف مساء، ولمدة 15 يوما.

وأوبريت «الليلة الكبيرة» من إنتاج فرقة القاهرة للعرائس، ومن بطولة فناني القاهرة للعرائس، ومن تأليف صلاح جاهين، وألحان سيد مكاوي، وديكور مصطفى كامل، وعرائس د. ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

ويصور أوبريت «الليلة الكبيرة» الصورة الغنائية عن الحالة الشعبية لليلة المولد في التراث المصري، والتي تضم فقرات البلياتشو، شجيع السيما، الذكر، التحطيب، البائعين، الألعاب الشعبية، وينتهى الأوبريت بأذان الفجر.

ويحظى الأوبريت بصدى كبير على الساحة الفنية حتى الآن، حيث يتميز بالروح الشعبية المصرية.