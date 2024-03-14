يوحنا ذهبي الفم عن الصيام الكبير: الامتناع عن أكل اللحم والسمك لن ينفعك إذا نهشت قريبك بلسانك المغتاب والمؤذي

يقول القديس الراحل يوحنا الذهبي الفم بخصوص الصيام الكبير والذي يبلغ عدد ايامه ٥٥ يوما أن يكون الصوم فقط امتناع عن الأكل هذا حطٌّ من كرامة الصوم.

المطلوب في الصوم ليس الانقطاع بواسطة الفم، بل الانقطاع عن شيء بواسطة العيون، والآذان، والأرجل، واليد، وكل الجسم.



تصوم الأيدي بالطهارة والابتعاد عن السرقة والبخل وعمل الرذيلة؛ والأرجل بالإبتعاد عن المشاهد المحرّمة؛ والعيون بالامتناع عن النظر إلى أي شيء يُغريها: إنَّ طعام العيون هو النظر، فإذا فسُد أبطلَ خير الصيام، وإذا صلُحَ نفع الصوم.

واضاف قائلا إنه لغريبٌ حقاً أن يمتنع الإنسان عن مأكل، ليس فيه شرّ بحدّ ذاته، وأن لا يمتنع عن نظرات تسبّب له لذّات محرّمة. فإذا منعت عن فمك اللحم، إمنع بالوقت نفسه عن عينك ما يضرّها ويفسدها .



وشدد على ضرورة ان تلزِم أُذنيك بصوم قاسٍ وذلك بالامتناع عن سماع النميمة والافتراء؛ قال الرب ابتعِد عن كلام شرير وخدّاع، وأنت لا ترضى؛ أبداً، ولا الكلام الغير الحسن.

وماذا ينفعك بأن تمتنع عن أكل اللحم والسمك، إذا نهشت قريبك بلسانك المغتاب والمؤذي.

