علي فرج يتأهل للدور ربع النهائي لبطولة أوبتاسيا 2024

تأهل علي فرج لاعب وادى دجلة للدور ربع النهائي لبطولة "أوتاسيا" للإسكواش، بعد تغلبه على اللاعب ديمتري ستاينمان المصنف الـ36 عالميًا، بنتيجة (3-0).

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي :

(16-14) (11-8) (13-11).

يأتي هذا بعد أيام من إعلان رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA التصنيف الجديد في شهر مارس الجاري، واستمرار بطل أندية وادى دجلة علي فرج في صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ41 على التوالي ورقم 199 في تاريخه.



وتعد بطولة اوبتاسيا للاسكواش، إحدى البطولات البرونزية في لعبة الإسكواش، وانطلقت يوم 12 وتستمر حتى 17 مارس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 167.5 ألف دولار.



وأسهم وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر، وانعكس ذلك المجهود على النتائج في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.