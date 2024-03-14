جولييت بينوش تترأس أكاديمية السينما الأوروبية

ترأست الممثلة الفرنسية جولييت بينوش، أكاديمية السينما الأوروبية خلفًا للمخرجة البولندية أجنشكيا هولاند، والتي شغلت المنصب منذ عام 2020.

ومن المقرر أن تتسلم بينوش منصبها الجديد في مايو المقبل.

وفي بيان نشره موقع “فارايتي”، قال رئيس مجلس الإدارة، مايك داوني، والرئيس التنفيذي للأكاديمية ماتياس فوتر نول، في بيان مشترك: "نريد أن نحترم رغبة أجنشكيا هولاند، ونفهم تمامًا أن المسؤوليات إلى جانب صناعة الأفلام، مهما كانت ملهمة ومهمة، يمكن أن تقف أحيانًا في طريق خلق الفن".

وأضاف البيان: “إن قرارًا مثل هذا هو أيضًا قرار يجعلنا ندرك مدى تقدرينا لعمل أجنشكيا هولاند في مؤسستنا. وبالنيابة عن أكاديمية السينما الأوروبية، نود أن نشكرها على دعمها الهائل وقوتها ورؤيتها القوية في جميع المهام التي قامت بها داخل هيكل الأكاديمية”.

وسبق أن شغل هذا الدور الفخري المخرج السويدي إنجمار بيرجمان، الذي شغل منصب أول رئيس وتم اختياره في الأصل من قبل الأعضاء المؤسسين الأربعين للأكاديمية في عام 1989. وتولى المخرج فيم فيندرز، الذي خلف بيرجمان في عام 1996، منصبه حتى عام 2020، وتلاه المخرجة أجنشكيا هولاند.