ads
الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحة غزة: استشهاد ستة فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال أثناء انتظار المساعدات

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مسؤلين في وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس إن ستة فلسطينيين قتلوا وأصيب العشرات بنيران إسرائيلية أمس بينما كانت حشود من السكان تنتظر شاحنات المساعدات في مدينة غزة.
وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، قال سكان ومسؤولون صحيون إن الفلسطينيين كانوا يسارعون للحصول على إمدادات الإغاثة عند دوار الكويت شمال مدينة غزة في وقت متأخر من الليلة الماضية عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار.
وأشارت الوكالة الإخبارية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يرد على الفور على طلب للتعليق على الحادث.

استشهاد ستة فلسطينيين وزارة الصحة في غزة