صحة غزة: استشهاد ستة فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال أثناء انتظار المساعدات

قال مسؤلين في وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس إن ستة فلسطينيين قتلوا وأصيب العشرات بنيران إسرائيلية أمس بينما كانت حشود من السكان تنتظر شاحنات المساعدات في مدينة غزة.

وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، قال سكان ومسؤولون صحيون إن الفلسطينيين كانوا يسارعون للحصول على إمدادات الإغاثة عند دوار الكويت شمال مدينة غزة في وقت متأخر من الليلة الماضية عندما فتحت القوات الإسرائيلية النار.

وأشارت الوكالة الإخبارية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يرد على الفور على طلب للتعليق على الحادث.