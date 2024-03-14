سامح شكري: نشكر إسبانيا لتمسكها بقواعد القانون الدولي في أحداث غزة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه بحث مع نظيره الإسباني تطورات الأوضاع المرتبطة في غزة على الساحة الإقليمية، كما جرى تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية.

وأضاف "شكري"، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، على الهواء: "نتوجه بالشكر للحكومة والشعب الإسباني على تمسكه بالقيم والمبادئ والالتزام بقواعد القانون الدولي في إطار رؤية واضحة تتسق إلى حد كبير مع الرؤية المصرية إزاء التطورات الخاصة بالعدوان على غزة".

وتابع: "كل المواقف التي اتخذتها إسبانيا دليلا آخر على عمق الروابط التاريخية التي تربط بين إسبانيا ومصر ومنطقة الشرق الأوسط، فقد جمعت علاقات تاريخية بين شعوب المنطقة وإسبانيا ونعتز بهذه العلاقات ويزداد اعتزازنا بهذه المواقف النبيلة الملتزمة بمنظومة القيم والأخلاق وهي جديرة بالاحترام ويجب العمل على وقف الأعمال العسكرية في النزاعات المسلحة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية".