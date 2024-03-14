ads
الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

سامح شكري: نشكر إسبانيا لتمسكها بقواعد القانون الدولي في أحداث غزة

سامح شكري
سامح شكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه بحث مع نظيره الإسباني تطورات الأوضاع المرتبطة في غزة على الساحة الإقليمية، كما جرى تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية.

وأضاف "شكري"، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، على الهواء: "نتوجه بالشكر للحكومة والشعب الإسباني على تمسكه بالقيم والمبادئ والالتزام بقواعد القانون الدولي في إطار رؤية واضحة تتسق إلى حد كبير مع الرؤية المصرية إزاء التطورات الخاصة بالعدوان على غزة".

وتابع: "كل المواقف التي اتخذتها إسبانيا دليلا آخر على عمق الروابط التاريخية التي تربط بين إسبانيا ومصر ومنطقة الشرق الأوسط، فقد جمعت علاقات تاريخية بين شعوب المنطقة وإسبانيا ونعتز بهذه العلاقات ويزداد اعتزازنا بهذه المواقف النبيلة الملتزمة بمنظومة القيم والأخلاق وهي جديرة بالاحترام ويجب العمل على وقف الأعمال العسكرية في النزاعات المسلحة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية".

سامح شكري الرؤية المصرية العلاقات الثنائية إسبانيا غزة