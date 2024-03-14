منخفضًا 60 قرشا.. الدولار يواصل التراجع في البنوك المصرية

واصلت أسعار الدولارالأمريكي التراجع مقابل الجنيه المصري، بحوالي 60 قرشا في بعض البنوك، خلال منتصف تعاملات اليوم الخمبيس 14 مارس 2024، ليصل لمستوي أقل من 48 جنيها في عدد كبيرمن البنوك العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري نحو 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك ساييب saib نحو 47.90 جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع.

وفي بنك التنمية الصناعية تراجع سعر الدولار الي نحو 47.90 جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع. وهو السعر نفسه في بنك قناة السويس حبث سجل الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 47.90 جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع.

وتراجع سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري الي نحو 47.90 جنيه للشراء و48 جنيها للبيع.

وبلغ أقل سعر صرف للدولار 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع اليوم الخميس، مقابل 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع أمس الأربعاء.