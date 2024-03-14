"العمل" تنظم ندوة للتوعية حول السلامة والصحة المهنية وصحة المرأة والطفل بالقاهرة

نظمت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، ندوة للتوعية حول السلامة والصحة المهنية بالقطاع الصحي، قامت بها إدارة السلامة والصحة المهنية، ومكتب عمل روض الفرج ، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان تناولت مخاطر بيئة العمل ، وكذلك المشكلة السكانية وآثارها على المجتمع.

يأتي ذلك فى إطار سلسلة من الندوات تقوم بها المديرية للتأكيد على أهمية توعية المجتمع بمفهوم السلامة والصحة المهنية، وخطة الطوارئ والإخلاء في القطاع الصحي، بهدف نشر الوعي بين العاملين بالمستشفيات حماية لأرواحهم و المرضي والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة بأنواعها ، وتوفير مناخ عمل آمن ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوعية العاملين بمختلف المنشآت والقطاعات بأهمية تطبيق اشتراطاتها وأساليبها حماية للعنصر البشري أساس التنمية، والحفاظ على المنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الإستثمار.

وأضاف مدير المديرية، أنه بالتنسيق بين مكتب روض الفرج للسلامة والصحة المهنية والمجلس القومي للسكان جرى تنظيم الندوة بمشاركة عبير محمد مدير المكتب، و فيولا سامي مفتش، وأعضاء المجلس القومي للسكان، كما قامت هالة فوزي من المجلس القومي بتعريف الحضور بأهمية الصحة الإنجابية وصحة المرأة والطفل ..

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