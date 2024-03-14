وزير النقل: معدلات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة بلغت 93.50%

الخميس 14/مارس/2024 - 10:45 ص

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولاته التفقدية حيث تفقد الوزير مشروع تطوير ميناء السخنة، والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي السخنة الدخيلة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، والذي يعتبر أكبر ممر لوجستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وبدأت الجولة بتفقد أولى محطات مشروع تطوير الميناء (محطة حاويات “هاتشيسون”) والتي تم تسليمها لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO وCMA لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية وحيث يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م٢ والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وحيث ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

وذلك وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، و الذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة.

واستمع الوزير لعرض تقديمي من اللواء محمد خليل مدير مشروع تطوير الميناء حول موقف المحطة الحالي بعد التسليم لهاتشيسون وآخر المستجدات الخاصة بإنشاء البنية الفوقية للمحطة حيث تم التعاقد على المعدات والأوناش الخاصة بأعمال البنية الفوقية تمهيدا لتوريدها للمحطة.

وأكد وزير النقل على ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف ١٠٠ على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا مثلما يحدث في محطة السخنة وذلك لسرعة الإنجاز، مشيرا إلى أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت وأن هذين المشروعين يعتبران خطوة مهمة نحو تنفيذ هذا المحور اللوجستي باستغلال القطار الكهربائي السريع لنقل الحاويات، والربط مع مناطق الإنتاج والاستهلاك والمراكز اللوجستية والموانئ الجافة، عبر الممر اللوجيستي وتحقيق الاستفادة القصوى من البنية الأساسية للموانئ المصرية والنقل متعدد الوسائط ويشمل الطرق، والسكك الحديدية، والنقل النهري، واستغلال المحطتين كبوابات لتقديم سلاسل متكاملة للإمداد لخدمة التجارة العالمية.

وأضاف أن مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة يأتي في إطار المخطط الشامل لاستكمال تطوير ميناء السخنة الجاري تنفيذه، ليصبح أكبر ميناء محور يعلى البحر الأحمر؛ حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وتابع أن هذا التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في اطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الاستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

وبعدها تفقد الوزير أعمال التطوير الجارية بالميناء، حيث تمت متابعة نسب تنفيذ الأعمال وما وصلت إليه مشروعات الطرق الداخلية والأحواض، وكذلك خط السكك الحديدية الجديد بداخل الميناء والمباني الإدارية الجاري انشائها كما تفقد الوزير أعمال امتداد عدد من الاحواض والمخطط العام لها وكذا مخطط استخدامات الأراضي من حولها.

وأوضح مدير مشروع التطوير بالميناء، أن إجمالي مساحة الميناء يبلغ 25 كم2 وأن الأعمال الجاري تنفيذها تتمثل في إنشاء 5 أحواض جديدة و إنشاء أرصفة بطول 18كم بعمق 18م لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم، وإنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 و، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2 ،

وإنشاء خطوط سكك حديدية متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح كما يتم إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم رصف خرساني 3 حارة/ اتجاه ، ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء ، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا

كما لفت إلى أنه قد بلغت نسبة أعمال تنفيذ الحفر الجاف 91،% (حيث تم الحفر 100% من الاحواض وجار العمل في ساحات التداول ) وبلغت نسبة أعمال التكريك 62% (يبلغ اجمالي التكريك 70مليون متر مكعب وتم تنفيذ 17 مليون متر مكعب بواسطة اعمال التجفيف + 26.5مليون متر مكعب بواسطة أعمال التكريك).

كما بلغت نسبة تنفيذ أعمال السكك الحديدية(قطار كهربائي/ ديزل ) بطول 34 كم 35% والأرصفة 97 % وحواجز أمواج الميناء 99 % والطرق الداخلية 75% وحيث بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ مشروع التطوير 93.50%.

وفي ختام زيارته للميناء تناول وزير النقل وجبة الإفطار مع العاملين والمهندسين العاملين بالمشروع ووجه الوزير الشكر لكافة الشركات والاستشاريين والعاملين في مشروع تطوير الميناء والعاملين في وزارة النقل والمنطقة الاقتصادية مؤكدا على ضرورة استمرار تكثيف الأعمال خلال شهر رمضان المعظم لسرعة الإنجاز خاصة مع أهمية هذا الميناء خاصة وانه تم تقديم وعد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والشعب المصري العظيم بأن يكون ميناء السخنة من أفضل الموانئ المصرية من حيث عناصره الأساسية.