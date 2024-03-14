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الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

مسلسل المعلم الحلقة 3| مصطفى شعبان يعلم بتجارة والده للمخدرات 

مصطفى شعبان وعبدالعزيز
مصطفى شعبان وعبدالعزيز مخيون
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تصاعدت أحداث مسلسل "المعلم" في الحلقة الثالثة من العمل، حيث شهدت معرفة مصطفى شعبان بأن زوجته لم تنجب مرة أخرى وليس إصابتها بمرض سرطان الدم، في الوقت الذي ذهبت فيه دهب الشخصية التي تجسدها الفنانة "هاجر أحمد" إلى منزل المعلم وأهدته زجاجة عطر بمناسبة عيد زواجه من زمزم الشخصية التي تجسدها الفنانة "سهر الصايغ".

توالت أحداث الحلقة حول تخطيط عنتر الشخصية التي يجسدها "منذر رياحنة" الانتقام من المعلم، بعدما تشاجرا معًا في سوق السمك، ووضع منذر رياحنة 100 ألف جنيه مقابل رأس المعلم، انتهت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "المعلم" توصل مصطفى شعبان للصبي والذي أخبره بمفاجأة صادمة وهي أن والده كان يعلم بوجود المخدرات.

يشارك في بطولة مسلسل "المعلم" مصطفى شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف.

الحلقة الثالثة مسلسل المعلم مصطفى شعبان