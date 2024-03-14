فلسطين.. استشهاد طفلة جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في جباليا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد طفلة فلسطينية، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في جباليا شمال قطاع غزة.

ومنذ قليل، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أنه تم وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي بعد استهداف الاحتلال لمواطنين فلسطينيين كانوا ينتظروا وصول المساعدات عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

وأعلنت وكالة الأونروا، عن استشهاد موظف واحد على الأقل من موظفي الأونروا، وإصابة 22 آخرين جراء قصف قوات الاحتلال، مركزًا لتوزيع المواد الغذائية في الجزء الشرقي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.