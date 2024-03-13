المداح أسطورة العودة.. الحلقة الرابعة.. مواجهة بين حمادة هلال وابنه في أول ظهور

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "المداح - أسطورة العودة" تصاعدًا في الأحداث، حيث واجه صابر المداح “حمادة هلال” العديد من التحديات، بدءًا من محاكمة عائشة “بسمة ماهر” بعد قتلها طفلتها وطبخ جثتها، مرورًا بموت ضرغام (فتوح أحمد) في ظروف غامضة، وصولًا إلى صراعه مع الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) والجن صخر (دياب).

بدأت الحلقة بمشهد محاكمة عائشة، حيث ظهرت ساحة المحكمة مشتعلة بالنيران، حاول صابر المداح إنقاذها من الحرق بمساعدة تامر شلتوت، الذي عاتبها على تصرفها في قتل ابنتهما.

كما التقت كاسيا (مي سليم) بمنال (دنيا عبدالعزيز) وشرحت لها معنى جملة الدكتور سميح التي أثارت الجدل، مؤكدةً أنها ليست حرامًا مثل الحجاب والخمور.

بعدها تستدعي الشرطة صابر المداح للتحقيق في ملابسات موت ضرغام، حيث ادعى صابر أنه مات أثناء محادثة بينهما، وكشفت زوجة ضرغام إنه مريض قلب، وذكر تقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطلب فيه زين (محمد عز) من رحاب (هبة مجدي) طليقته السابقة وزوجه صابر المداح حاليا الزواج من شقيقتها منال (دنيا عبدالعزيز).

يبدأ صابر المداح في فك طلاسم البردية التي عثر عليها، واكتشف أنها مكتوبة باللغة العبرية والأرامية وتُرجمت إلى "اسم الاله الاعظم يهود الذي يحارب الشر".

يذهب صابر المداح إلى أم داود (صفاء جلال) طليقة ضرغام، ليجد ابنها يعاني من تأثير الجن بسبب والده وينجح في السيطرة عليه أثناء تواجده في المستشفى، ويعثر صابر في منزل ضرغام على كتاب طلاسم وبه فك و تسخير الجن صخر (دياب).

يتدخل سميح لحل مشاكل حسن المداح (خالد سرحان) وزين، ووعد حسن بقطعة الأرض التي سيطر عليها زين مقابل التخلي عن منال لكي تتزوج من زين، كما سعى سميح لاستغلال هذه الأحداث لقلب أسرة صابر المداح عليه.

تنتهي الحلقة بكتابة صابر المداح طلاسم تسخير الجن صخر على حائط منزله، ليظهر الجن خلفه في مشهد مثير للرهبة، ويخبره قائلا: "اللي أنت بتعمله دا كفر يا صابر".

مسلسل "المداح أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.