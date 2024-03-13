مدرب الزمالك يبدأ دراسة فيوتشر استعدادًا لموقعة الكونفدرالية

يجهز الجهاز الإداري بالزمالك، تسجيلات لمباريات فريق فيوتشر الأخيرة بالدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية؛ وذلك من أجل وضعها على طاولة المدرب جوزيه جوميز.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب جوميز مبكرًا خلال الساعات المقبلة في دراسة فريق فيوتشر وتحديد نقاط قوته وضعفه قبل الموقعة الهامة بين الفريقين بالكونفدرالية.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام بعد خوض مباراة الجونة أمس الثلاثاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل، استعداداً للقاء فيوتشر في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 31 مارس الجاري.

وكانت قرعة مباريات دور الثمانية للكونفدرالية، أوقعت الفريق في مواجهة فيوتشر على أن تقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس الجاري، في حين ستقام مباراة العودة يوم 7 أبريل المقبل.