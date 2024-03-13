هل ورد نص صريح في القرآن يحرم الخمر؟.. حسام موافي يوضح

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن أحد الأشخاص تجادل معه حول حُكم شرب الخمر، وزعم أنه لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم يفيد بحرمانية شرب الخمر.

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة، خلال برنامج رب زدني علمًا، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن هذا الشخص طلب منه تقديم نص صريح من القرآن يفيد بحرمانية شرب الخمر كحرمانية تناول لحم الخنزير والدم والميتة، فعندما تحدث الله سبحانه وتعالى عن الخمر قال «فاجتنبوه».

ولفت حسام موافي إلى أنه أوضح لهذا الشخص أنه فيما يتعلق بـ«فاجتنبوه» فإنه على سبيل المثال لحم الخنزير محرم على المسلم تناوله، ورغم ذلك أجاز الشرع الجلوس مع غير مسلم يتناوله، لكنه في ذات الوقت أمرنا بعدم مجالسة من يتناول الخمر، لذلك فكلمة «اجتنب» أشد من التحريم.

