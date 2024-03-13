محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير البوابة الإلكترونية ومركز الأزمات بديوان عام المحافظة

افتتح اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاربعاء، أعمال تطوير البوابة الإلكترونية ومركز الازمات بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد المحافظ خلال الافتتاح، عروضا فنية وطنية لطلاب مدرسة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء.

وقال “فودة”، إنه حريص على استكمال أعمال التطوير بمبنى الديوان العام، حفاظا على الممتلكات العامة، وإظهار المبنى بالشكل الحضاري اللائق به

وأوضح ان أعمال التطوير تضمنت، البوابة الإلكترونية، وقاعة اللواء عادل كساب، ومنظومة البصمة الالكترونية، والمنظومة البريدية، وإدارة المتغيرات المكانية، ومنظومة المتابعة للمراكز التكنولوجية.

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