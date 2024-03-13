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الأربعاء 13 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

غارات أمريكية بريطانية تستهدف مطار الحديدة باليمن

مطار الحديدة الدولي
مطار الحديدة الدولي
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قالت وسائل إعلام يمنية اليوم الأربعاء، إنه تم تنفيذ ثلاث غارات جوية من قبل القوات الأمريكية والبريطانية على مطار الحديدة الدولي في غرب اليمن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الثلاثاء، أن قواتها شنت 6 ضربات جوية، دمرت خلالها غواصتين مسيرتين تحت الماء و18 صاروخا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن؛ وذلك عقب هجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر.

وكانت "سنتكوم" قد أعلنت -في وقت سابق- أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخين بالستيين مضادين للسفن ضد سفينة "بينوكيو" المملوكة من سنغافورة وترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، موضحة أن الصاروخين لم يؤثرا على السفينة، ولم يسفرا عن خسائر مادية وبشرية.
 

مطار الحديدة الدولي اليمن القوات الأمريكية