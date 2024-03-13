صحة فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31272 شهيدا و73024 إصابة

كشف وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني عن التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ159 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 88 شهيد و 135 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، إنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 31272 شهيد و 73024 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، وأن 72 % من ضحايا العدوان هم من الاطفال والنساء.