الرئيس السيسي يهنئ نظيره في موريشيوس بذكرى يوم الاستقلال

بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بريثفيراجسينج روبان رئيس جمهورية موريشيوس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

كما أوفد سيادته، السيد محمد عاطف عبد الحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية موريشيوس بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.