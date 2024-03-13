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الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الرئيس السيسي يهنئ نظيره في موريشيوس بذكرى يوم الاستقلال

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بريثفيراجسينج روبان رئيس جمهورية موريشيوس؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد سيادته، السيد محمد عاطف عبد الحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية موريشيوس بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

الرئيس السيسي موريشيوس