المرور تعيد فتح محور كورنيش النيل اتجاه المعادي

قررت الإدارة العامة للمرور بالقاهرة، صباح اليوم الأربعاء، إعادة فتح محور كورنيش النيل اتجاه المعادي كلياً بعد انتهاء تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع امتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل بالقاهرة.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيد الأعمال الخاصة بمشروع امتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل ومنها تنفيذ كوبرى مشاة "إبراهيم الرفاعى".

وتم غلق كلى لمحور الكورنيش للقادم من الملك الصالح إتجاه مناطق المعادى وذلك لعدة ساعات يوم 13/3/2024 مع تحويل حركة المرور للدوران والعودة فيميناً مطلع كوبرى العاشر فمطلع كوبرى الحضارة تجاه الطريق الدائرى.

وحرصت الإدارة العامة لمرور القاهرة على تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.