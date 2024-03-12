أهم الإرشادات الصحية للصيام الآمن لمرض السكر في رمضان

كشفت الأبحاث الطبية أهم الإرشادات الطبية التى ينبغي على مرضى السكري الحذر منها اثناء صيام شهر رمضان المبارك.

ولصام أمن، فإنه يجب على مرض السكر اتباع الارشادات الصحية للوقاية من الامراض ويعرف مرض السكري بأنه حالة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وعندما يتم هضم الطعام ويدخل إلى مجرى الدم ينقل الأنسولين الغلوكوز من الدم إلى الخلايا حيث يتم تفكيكه لإنتاج الطاقة ولكن مرضى السكري يعانون من عدم قدرة الجسم على تحويل الغلوكوز إلى طاقة إما لنقص الأنسولين أو وجود خلل في عمله

ويقول الخبراء إن الأطعمة الصحية ضرورية لمرضى السكري بعد ساعات من الصيام وينبغي الاستغناء عن الحلويات وإضافة البديل الصحي مثل الفواكه واختيار الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المنخفض مثل الأرز البسمتي أو الحبوب الكاملة.

كما ينبغي عليهم استخدام جهاز مراقبة الغلوكوز المستمر طوال شهر رمضان الذي يتضمن اختبار وخز الإصبع لقياس نسبة الغلوكوز في الدم حيث يوفر تحديثات كل دقيقة حتى تتمكن من معرفة كيفية استجابة جسمك لتغييرات الغلوكوز وفيما يلي نصائح لمرضى السكري للصيام بشكل آمن خلال رمضان

يجب على مرضى السكري الموازنة بين مخاطر الصيام لتجنب المضاعفات وقد يحدث نقص السكر في الدم قبل الإفطار مباشرة وقد يعاني المريض من أعراض مثل الدوخة والتهيج والتعرق الزائد وسرعة ضربات القلب والرعشةوقد يحدث ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم بعد السحور والإفطار، وتشمل الأعراض: جفاف الفم وآلام البطن والغثيان والقيء وضيق التنفس.

كما ينبغي أن تكون كمية السعرات الحرارية اليومية التي يحتاجها الجسم متوازنة ومقسمة بالتساوي بين السحور والإفطار لتجنب نقص السكر في الدم أو ارتفاعه وعدم ممارسة الرياضة الثقيلة اثناء الصيام

والتأكد من تناول الكثير من الفواكه والخضروات والسلطات أثناء السحور والإفطار وتجنب الحلويات والأطعمة الغنية بالسكر والدهون المشبعة مع الإكثار من الماء وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، خاصة أن مرضى السكري قد يكونون أكثر عرضة لخطر الجفاف خلال شهر رمضان .