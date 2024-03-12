أبطال أوروبا.. تشكيل هجومى متوقع لأرسنال أمام بورتو

يستضيف فريق ارسنال الإنجليزى نظيره بورتو البرتغالى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات اياب دور الـ 16 من البطولة الأعرق فى القارة العجوز دورى ابطال اوروبا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز بورتو البرتغالى بهدف دون رد، احرزه اللاعب وينديرسون جالينو، وذلك على ملعب " الدراجاو".

ومن المتوقع ان يخوض ارسنال اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: وايت، ساليبا، جابرييل، كيويور.

خط الوسط: رايس، هافيرتز، أوديجارد.

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، مارتينيلي.

ويسعى فريق ارسنال لتعويض هزيمة الذهاب، والمضى قدمًا إلى دور ربع نهائى البطولة، واستغلال عاملى الأرض والجمهور، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التى يقدمها فى الفترة الأخيرة.

وتشهد تلك الفترة انتعاشه فى صفوف الجانرز، بعد ان احتلو صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى "البريميرليج"، ودخولهم المنافسة على الظفر باللقب مع ليفربول ومانشستر سيتى.