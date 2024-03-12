محافظ قنا يوجه المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا، استقبل 47 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين .

و وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .