العمل: فتح باب التقديم للحصول على دورات تدريب مجانية لشباب القاهرة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، عن فتح باب التقديم للحصول على دورات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين على مهن: المساحة والخرائط، والوقود الحيوي، واللحام، والحاسب الآلى، وذلك بمركز التدريب المهنى (شهداء الكتبية 103 صاعقة) الشرابية سابقاً، فى إطار التعاون بين المديرية والمؤسسة المصرية للتعليم والصداقة بين الشعوب، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وفى ضوء جهود المديرية فى دعم وخدمة الشباب من الجنسين من توفير مزيد من دورات التدريب المهنى المجانية لتأهيلهم لدخول سوق العمل على العديد من المهن ، بمراكز التدريب المهنى التابعة لها بالمحافظة.

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجانية لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجي، والتعاون مع الجهات المتخصصة لتقديم أفضل البرامج التدريبية وفق أحدث أساليب التدريب المتعارف عليها ، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على تلك الفرص من خلال مقر مركز التدريب المهنى بالشرابية، من أبناء المحافظة والمقمين فيها، حيث يحصل المتدربين فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى.

FB_IMG_1710234683346

FB_IMG_1710234681253

FB_IMG_1710234679242