تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي بالدوري الممتاز

الثلاثاء 12/مارس/2024 - 09:23 ص

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق البنك الأهلي فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي في لقاء الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة البنك بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشه.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، موديست، كريم فؤاد.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين اليوم لتجهيز لاعبي الفريق لمباراة البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

ويواصل المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل البدني المحدد له من بعد إجراء جراحة استئصال جزء من غضروف الركبة.

وكان أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد عاد إلى القاهرة مساء يوم السبت الماضي بعد إجراء جراحة ناجحة باستئصال جزء من غضروف الركبة تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق: إن «ديانج» بدأ أمس الأحد تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل البدني المحدد له من بعد إجراء الجراحة.