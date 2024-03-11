ads
الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"رمضان أحلى" مع جوالة جامعة عين شمس

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 نظمت جوالة جامعة عين شمس معرض للمنتجات اليدوية وورشة فنية للاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم  بالحرم الجامعى.

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفى أجواء من الفرحة والابتهاج والأغانى الرمضانية وبعض الفقرات السمرية

تضمنت الورشة الفنية تعليم طلبة الجامعة بعض الحرف اليدوية البسيطة من أعمال الخرز والحبال والمكرمية والاركيت وتم توزيعها عليهم، وتضمن المعرض أعمال بعض القطع من خرز ومكرمية وطباعة ورسم على الزجاج واركيت وسترينج ارت، وذلك تحت الاشراف الادارى إبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب  ، إشراف تنفيذى  طارق أحمد محمد القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، اسماء على خاطر مدير إدارة الجوالة بالجامعة.

إدارة الجوالة جوالة جامعة عين شمس جامعة عين شمس شهر رمضان الكريم