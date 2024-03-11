"رمضان أحلى" مع جوالة جامعة عين شمس

نظمت جوالة جامعة عين شمس معرض للمنتجات اليدوية وورشة فنية للاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم بالحرم الجامعى.

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفى أجواء من الفرحة والابتهاج والأغانى الرمضانية وبعض الفقرات السمرية

تضمنت الورشة الفنية تعليم طلبة الجامعة بعض الحرف اليدوية البسيطة من أعمال الخرز والحبال والمكرمية والاركيت وتم توزيعها عليهم، وتضمن المعرض أعمال بعض القطع من خرز ومكرمية وطباعة ورسم على الزجاج واركيت وسترينج ارت، وذلك تحت الاشراف الادارى إبراهيم سعيد حمزة القائم بأعمال أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، إشراف تنفيذى طارق أحمد محمد القائم بأعمال مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، اسماء على خاطر مدير إدارة الجوالة بالجامعة.