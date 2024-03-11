كشف بالسنوات التي قدس فيها الميرون

قام البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازه المرقسيه ببدء صلوات تقديس زيت الميرون التي تم صنعه علي مدار الاعوام ٤١ مرة فتستعرض البوابة قائمة بتواريخ السنوات التي تم تقديس الميرون فيها:



١- سنة 340 م.: في عهد البابا أثناسيوس الرسولي 20 في الإسكندرية.

٢- سنة 400 م.: في عهد البابا ثاؤفيلس الثالث والعشرين في دير أنبا مقار.

٣- سنة 940 م.: في عهد البابا مقار التاسع والخمسين في دير أنبا مقار.

٤ -سنة 952 م.: في عهد البابا ثاؤفيلس الستين في دير أنبا مقار.

٥- سنة 970 م.: في عهد البابا مينا الحادي والستين في دير أنبا مقار.

٦- (ما بين سنتيّ 975 و978 م.): في عهد البابا ابرآم بن زرعه السرياني الثاني والستين في الكنيسة المعلقة.

٧- سنة 1080 م.: في عهد البابا كيرلس السابع والستين في كنيسة مارمرقس العلوية بالمعلقة.

٨ - (ما بين سنتيّ 1080 و1094 م.): في عهد البابا كيرلس السابع والستين في دير أنبا مقار.

٩ - سنة 1178 م.: في عهد البابا مرقس بن زرعه الثالث والسبعين في دير أنبا مقار.

١٠ - سنة 1237 م.: في عهد البابا كيرلس بن لقلق الخامس والسبعين في دير أنبا مقار.

١١ - سنة 1252 م.: في عهد البابا اثناسيوس السادس والسبعين في الكنيسة المعلقة.

١٢ - سنة 1257 م.: في عهد البابا اثناسيوس السادس والسبعين في دير أنبا مقار.

١٣- سنة 1269 م.: في عهد البابا غبريال السابع والسبعين في الكنيسة المعلقة.

١٤- ؟؟ (ما بين سنتيّ 1271 و1293 م.): في عهد البابا يوأنس الثامن والسبعين في الكنيسة المعلقة.

١٥- سنة 1299 م.: في عهد البابا تاؤدوسيوس التاسع والسبعين في كنيسة أبوسيفين بمصر القديمة.

١٦- سنة 1305 م.: في عهد البابا يؤأنس الثمانين في دير أنبا مقار.

١٧- سنة 1320 م.: في عهد البابا يؤأنس الثمانين في الكنيسة المعلقة.

١٨ - سنة 1330 م.: في عهد البابا بنيامين الثاني والثمانين في دير أنبا مقار.

١٩ - سنة 1340 م.: في عهد البابا بطرس الثالث والثمانين في دير أنبا مقار..

٢٠ - سنة 1346 م.: في عهد البابا بطرس الثالث والثمانين في دير أنبا مقار.

٢١- سنة 1369 م.: في عهد البابا يوأنس الخامس والثمانين في دير أنبا مقار.

٢٢ - سنة 1374 م.: في عهد البابا غبريال المحرقى السادس والثمانين في دير أنبا مقار.

٢٣- سنة 1430 م.: في عهد البابا يوأنس التاسع والثمانين في كنيسة أبوسيفين بمصر القديمة.

٢٤- سنة 1461 م.: في عهد البابا متاؤس التسعين في كنيسة العذراء بحارة الروم.

٢٥- سنة 1703 م.: في عهد البابا يوأنس المائة والثالث في كنيسة العذراء بحارة الروم.

٢٦- سنة 1786 م.: في عهد البابا يؤأنس المائة والسابع في كنيسة العذراء بحارة الروم.

٢٧- سنة 1820 م.: في عهد البابا بطرس المائة والتاسع في الكنيسة المرقسية بالأزبكية.

٢٨- سنة 1930 م.: في عهد البابا يؤأنس المائة والثالث عشر في الكنيسة المرقسية بالأزبكية.

٢٩- سنة 1931 م.: في عهد البابا يؤأنس المائة والثالث عشر في الكنيسة المرقسية بالأزبكية.

٣٠- سنة 1967 م.: في عهد البابا كيرلس السادس المائة والسادس عشر في الكنيسة المرقسية بالأزبكية.

٣١- إبريل سنة 1981 م.: في عهد البابا شنودة الثالث المائة والسابع عشر في دير الأنبا بيشوي.

٣٢- إبريل سنة 1987 م.: في عهد البابا شنودة الثالث المائة والسابع عشر في دير الأنبا بيشوي.

٣٣- إبريل سنة 1993 م.: في عهد البابا شنودة الثالث المائة والسابع عشر في دير الأنبا بيشوي.

٣٤- إبريل سنة 1995 م.: في عهد البابا شنودة الثالث المائة والسابع عشر في دير الأنبا بيشوي.

٣٥- سبتمبر سنة 2004 م.: في عهد البابا شنودة الثالث المائة والسابع عشر في أسمرة، إريتريا.

٣٦- إبريل سنة 2005 م.: في عهد البابا شنودة الثالث المائة والسابع عشر في دير الأنبا بيشوي.

٣٧- إبريل سنة 2008 م.: في عهد البابا شنودة الثالث المائة والسابع عشر في دير الأنبا بيشوي.

٣٨- إبريل سنة 2014 م.: في عهد البابا تواضروس الثاني المائة والثامن عشر في دير الأنبا بيشوي.

٣٩- إبريل سنة 2017 م.: في عهد البابا تواضروس الثاني المائة والثامن عشر في دير الأنبا بيشوي.

٤٠ - فبراير سنة 2021 م.: في عهد البابا تواضروس الثاني المائة والثامن عشر في دير الأنبا بيشوي.

٤١ - اليوم

مارس ٢٠٢٤ في عهد البابا تواضروس الثاني المائة والثامن عشر في دير الأنبا بيشوي.