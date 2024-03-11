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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الأمين العام لحلف الناتو ينصح ماكرون بالتشاور مع الحلفاء بشأن أوكرانيا

ستولتنبرج
ستولتنبرج
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نصح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتشاور مع الحلفاء قبل الإدلاء بتصريحات حول إرسال قوات إلى دول أخرى وسط مثل هذه المناقشات حول أوكرانيا.

وفي مقابلة مع رويترز، أكد ستولتنبرج أن الناتو ليس لديه خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وسُئل الأمين العام عما إذا كان من الممكن اعتبار ماكرون مخطئا، فأجاب: "أعتقد أنه من المهم أن نتشاور وأن يكون لدينا نهج مشترك تجاه المواضيع المهمة، لأنها مهمة لنا جميعا".

وفي نهاية فبراير، قال ماكرون إنه لا يمكن استبعاد إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وقام فيما بعد بتصحيح تصريحه وقال إن "عدم استبعاد شيء ما ليس مثل فعله".

الأمين العام لحلف الناتو أوكرانيا ماكرون