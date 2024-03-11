الأمين العام لحلف الناتو ينصح ماكرون بالتشاور مع الحلفاء بشأن أوكرانيا

نصح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتشاور مع الحلفاء قبل الإدلاء بتصريحات حول إرسال قوات إلى دول أخرى وسط مثل هذه المناقشات حول أوكرانيا.

وفي مقابلة مع رويترز، أكد ستولتنبرج أن الناتو ليس لديه خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وسُئل الأمين العام عما إذا كان من الممكن اعتبار ماكرون مخطئا، فأجاب: "أعتقد أنه من المهم أن نتشاور وأن يكون لدينا نهج مشترك تجاه المواضيع المهمة، لأنها مهمة لنا جميعا".

وفي نهاية فبراير، قال ماكرون إنه لا يمكن استبعاد إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وقام فيما بعد بتصحيح تصريحه وقال إن "عدم استبعاد شيء ما ليس مثل فعله".