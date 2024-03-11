460 طفلا يشاركون في ورش عمل بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

نظمت مكتبة مصر العامة بالزقازيق (10) ورش عمل اليوم الواحد لأنشطة (بازل -مسرح العرائس - مسابقات - تلوين - توتة وحدوتة - عالم ورق – صلصال - الرسم على الزجاج ريسيكل - هاند ميد ) ، شارك فيها (460) طفل من أعضاء المكتبة بالإضافة لتنظيم يوم ترفيهى لـ (30) طفل من ذوي الهمم وندوتين بعنوان (مكافحة الزواج المبكر - المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص) خلال شهر فبراير الماضى.

و أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع وإستغلال أوقات فراغهم ، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولي اهتماماً بالغاً بالإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تشمل في محاورها إلى جانب توفير المسكن والملبس، بناء الإنسان ثقافياً ومعرفياً والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية وحفظ التراث.

من جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن المكتبة خلال شهر فبراير الماضى قدمت (10) ورش عمل اليوم الواحد بالإضافة لأنشطة عدة فى المجالات الآتية:

*نشاط اعرف دينك حيث بلغ عدد المستفيدين منه 10متدربين (أطفال).

*نشاط نادى السينما حيث بلغ عدد المستفيدين منه 60 متدرب (أطفال).

*نشاط اكسسوارات ونحت وريزن حيث بلغ عدد المستفيدين منه 40 متدرب (شباب - كبار).

*نشاط اساسيات الرسم حيث بلغ عدد المستفيدين منه 24متدرب (شباب - كبار).

*نشاط حساب ذهنى مستوى ( اول - ثانى ) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20متدرب (أطفال).

*نشاط تدريب الكشافة حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20 متدرب (أطفال - شباب).

*تعليم مبادئ (ICDL) وفوتوشوب حيث بلغ عدد المستفيدين منه 14متدرب (شباب - كبار).

*نشاط الشطرنج (مبتدئين - محترفين )حيث بلغ عدد المستفيدين منه 35متدرب (أطفال – شباب - كبار).

*نشاط لغة تعليم إنجليزية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 12متدرب (شباب - كبار).

*نشاط تحسين خط (رقعة - نسخ) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25متدرب (أطفال - شباب -كبار).

*نشاط اساسيات حاسب آلى وبرمجة أطفال حيث بلغ عدد المستفيدين منه 24متدرب (أطفال).

*نشاط تسويق إلكترونى حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20متدرب (شباب - كبار).