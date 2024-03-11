تموين القليوبية: الزيت يبدأ من 40 جنيها بمعارض أهلا رمضان.. وتخفيضات بالسلع تصل إلى 35%

قال عيد عبدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، إن الوزارة أتممت المعرض الخامس عشر من معارض أهلا رمضان بالإضافة إلى 20 شادرا منتشرين في جميع أنحاء المحافظة، ليكون عدد المعارض والشوادر 35 على مستوى المحافظة، مشددًا على أن الإقبال غير عادي من قبل المواطنين لأن السلع متاحة بشكل كبير وبجودة عالية وأقل من مثيلتها بالأسواق من 20% إلى 35%.

وأضاف "عيد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن سعر كيلو السكر في المبادرة يبدأ من 27 جنيه، والأرز الرفيع يبدأ من 27 جنيه أيضا، مقابل 30 جنيه للأرز العريض.

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، أن أسعار الزيوت شهدت هبوط خلال الفترة الماضية لتبدأ الأسعار من 40 جنيه سعة 600 لتر، إذ حدث هبوط في الأسعار بعد القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرا.