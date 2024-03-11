بالفيديو.. تفاصيل انطلاق دوري رياضي للمتعافين من الإدمان

كشف مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تفاصيل انطلاق دوري رياضي للمتعافين من الإدمان بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات برعاية الصندوق، قائلًا: إن القيادة السياسية وجهت بتنفيذ برامج توعوية متكاملة للأهالي داخل المناطق المطورة بديلة العشوائيات مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة وغيرها من المناطق التي أصبحت متطورة وبديلة للعشوائيات.

وأضاف "وهبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أنه يتم تنفيذ برامج توعوية، وننفذ حملات طرق أبواب لمنازل الأسر ونوعيهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التعامل مع الابن الذي يتعاطى المواد المخدرة وكيفية التواصل مع الخط الساخن للصندوق 16023 لتقديم أي خدمات علاجية للمرضى بسرية تامة.

وتابع، أنه تم افتتاح 6 عيادات داخل المناطق المطورة وتستقبل الشباب والمرضى لتقديم كل الخدمات العلاجية، وعلى مدار العام الماضي قدمنا خدمات علاجية لأكثر من 19 ألف مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة والمناطق المجاورة لها، ونقدم الخدمات العلاجية في المراكز التابعة للصندوق.

وأردف، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: "نقدم خدمات متمثلة في أنشطة ما بعد العلاج مثل الدوري الرياضي الذي يستهدف تعظيم دور الرياضة، وهذا الأمر يحد من الانتكاسة ويأتي في إطار إعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وننظم هذا الدوري كل سنة للمتعافين على مستوى مراكز العزيمة بكل أنحاء الجمهورية، كما أن كبار النجوم يتطوعون ويشاركون في اللعب معهم وهو ما يمنحهم دفعة قوية".