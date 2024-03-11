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الإثنين 11 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

الأوسكار 2024.. "American Fiction" أفضل سيناريو مقتبس

جوائز الأوسكار
جوائز الأوسكار
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فاز فيلم “American Fiction” للمخرج كورد جيفرسون، بجائزة أفضل الأوسكار كأفضل سيناريو مقتبس،وذلك خلال حفل جوائز الأكاديمية السنوي الـ96، والمقام على مسرح دولبي بلوس أنجلوس.

يناقش العمل فكرة المجتمع وثقافته بتقييد الأشخاص في قوالب معتادة وعنصرية، حيث يسعى الكاتب مونك لكسر قيود المجتمع من خلال كتاب جديد، ولكن سرعان ما ينعكس الأمر على حياته بالكامل.

دخلت المخرجة التونسية كوثر بن هنية، التاريخ خلال ترشيحات جوائز الأوسكار الـ96. وترشحت بن هنية لجائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي عن فيلمها “بنات ألفة” من بطولة هند صبري.

لتصبح بن هنية أول مخرجة عربية تترشح لجائزة الأوسكار، بعد أن نالت هذا الشرف عام 2021، بفيلم “الرجل الذي باع ظهره”، والذي ترشح في فئة أفضل فيلم أجنبي.

ومن بين المخرجات العربيات الأخريات اللاتي حصلن على ترشيحات لجوائز الأوسكار، المخرجة الفلسطينية فرح النابلسي، التي تم ترشيح فيلمها "الهدية" عام 2021 في فئة أفضل فيلم قصير، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، التي رشحت لجائزة أفضل فيلم أجنبي عام 2019 عن فيلمها “كفر ناحوم”.

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