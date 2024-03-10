خبير: جماعة الإخوان تُسيطر على صناعة اللحوم في البرازيل

قال إسماعيل البصري، الباحث المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، إن القيادي الإخواني أحمد الصيفي ليس مؤسسًا للوجود الإخواني في أمريكا اللاتينية فقط، ولكنه مؤسس أيضا لحزب الله، حيث قام بتوفير ملاذات أمنية للفارين من حزب الله، وقام بتسليم بعض الشركات لحزب الله، ووفر لهم الدعم الكامل في أمريكا اللاتينية.

وأضاف "البصري"، خلال كلمة مذاعة ببرنامج "الضفة الأخرى"، الذي تقدمه الإعلامية داليا عبد الرحيم، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن القيادي الإخواني أحمد الصيفي سخر كل الإمكانيات لتنظيم الإخوان، واستغل أموال التبرعات لطباعة الكتب الخاصة بفكر الإخوان.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان اتفقت على أن أحمد الصيفي هو الموثق الوحيد لإصدار شهادات الحلال في البرازيل، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه الشهادات ليست حقيقية وأحيانًا تكون اللحوم لحوم خنازيز.