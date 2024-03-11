حفيد أول صانع معجنات بالمنصورة.. يرجع تاريخه إلى نصف قرن

لا تزال «القطايف والكنافة والجلاش» من أكثر الحلويات التي ترتبط بحلول شهر رمضان كل عام، حيث يتوافد المواطنون على شرائها احتفالا بالشهر الكريم ويعد حلواني الاسكندارني بشارع سيدي عبد القادر بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، أول صانعي الكنافة اليدوي وحلوي رمضان بالدقهلية ،حيث يعود تاريخة لاكثر من نصف قرن واستمر في صناعة الحلوي حتي الوقت الحالي.



«يقول "أمجد الإسكندرانى»، إن جده سعيد الإسكندراني يعد أول صانعي معجنات الكنافة في شهر رمضان، وأصل صناعي الكنافة والقطايف بالدقهلية، وتابع أن تاريخ الصنعة منذ عام 1947م بشارع سيدي عبد القادر المتفرع من شارع بورسعيد بالمنصورة.

ويحكي أن جده بدأ صناعة المعجبات بالعمل مع الخواجة اليوناني بمحافظة الإسكندرية، ويتابع أنهما بدأا في بداية الأمر بتصنيع الجلاش والذي يطلق عليه فيلا ثم تم تسميته بجلاش، ويتابع أن الحرب العالمية اللي قرر جده الانفصال عن الخواجة اليوناني، وافتتاح محل خاص به في المنصورة، وظل يطور نفسه في صنع المعجنات والحلويات، فحرص على تقديم كل جديد في كل عام.

ويضيف أن جده “سعيد الإسكندراني” كان أول من قدم كنافة بالدقهلية، وتابع أن تلك الكنافة كانت ثابتة طول العام وليست مقتصرة علي شهر رمضان فقط، ويستكمل أن جودة الصنعة واختيار الخامات الجيدة هما سر الحفاظ على شهرة المحل، وتزايد الإقبال من المواطنين من مختلف محافظات مصر.

ويضيف أن الأسعار فى متناول الجميع، حيث إن سعر الكنافة والجلاش 50 جنيها للكيلو، والكنافة النابولسية 60 جنيها، بينما سعر كيلو القطايف العادية 50 جنيها، القطائف مكسرات عادي 65 جنيهات للكيلو، وقطايف مكسرات فاخر 80 جنيها، وسعرالقطايف بكريمة الباستري 75 جنيها للكيلو وسعر الرقاق الناشف 65 جنيها فيما بلغ سعر الجلاش للطري 80 جنيها للكيلو.

سمبوسة قرفة حشو نولا 80 جنيها للكيلو ، كنافة من 50 إلى 55جنيها.

أمجد الاسكندراني



