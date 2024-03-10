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الأحد 10 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

بيراميدز يهزم الداخلية بثنائية ويقفز للمركز الثالث في الدوري "صور"

بيراميدز
بيراميدز
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استعاد  فريق بيراميدز نغمة الانتصارات في الدوري الممتاز بالفوز على نظيره الداخلية بهدفين دون رد  في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام ضمن الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الفريق السماوي إبراهيم عادل في الدقيقة 45 والمغربي محمد الشيبي في الدقيقة 84.

بهذه النتيجة رفع  فريق بيراميدز رصيده إلى 25 نقطة وقفز للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز فيما يحتل فريق الداخلية مؤخرة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط فقط. 

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي 

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - كريم حافظ - دودو الجباس - مروان حمدي.

فريق بيراميدز الداخلية ابراهيم عادل