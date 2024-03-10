محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المعظم، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية بالمحافظة على مدار شهر رمضان المعظم، لتوفير كافة مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري.

وكلف “الشريف” رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع المديريات والجهات المعنية بتكثيف أعمال المرور على مدار اليوم، وتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية، ورصد أية ممارسات احتكارية، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، خاصة تكثيف أعمال النظافة حول المساجد والمناطق المحيطة، فضلًا عن الاهتمام بعمل الصيانة الدورية اللازمة لجميع المساجد في أنحاء الإسكندرية، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري.

والجدير بالذكر أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.