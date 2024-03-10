بيراميدز يتقدم على الداخلية بهدف إبراهيم عادل في الشوط الأول.. صور

حسم فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره الداخلية بهدف في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب السلام ضمن الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

سجل هدف الفريق السماوي اللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 45 من الشوط الأول من تمريره للمهاجم الكونغولي فيستون ماييلي.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الداخلية في إطار مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة فيما يحتل فريق الداخلية مؤخرة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط فقط.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - كريم حافظ - دودو الجباس - مروان حمدي.